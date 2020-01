Banco nazionale di prova: le armi bancate nel 2019

Ecco in anteprima il dato sulle armi bancate nel 2019 dal Banco nazionale di prova.

Sono 703.986 le armi bancate nel 2019 dal Banco nazionale di prova. Il segno negativo (-7%) rispetto al 2018 è dovuto soprattutto al calo delle pistole semiautomatiche (-28,22%, oltre 50.000 pezzi in meno). Di tutte le categorie crescono soltanto l’avancarica e i fucili semiautomatici e a pompa a canna liscia. Confermato dunque il trend messo a fuoco nel cuore dell’estate. Non si tratta però di un indicatore esclusivo dell’industria italiana: il 2,64% delle armi bancate nel 2019 (18.591) è prodotto in area extra-Cip. Altra considerazione: manca un dato preciso e ufficiale, ma il calcolo delle vendite assorbite dal mercato nazionale si attesta su 50.000-60.000 unità. Ciò conferma come oltre il 90% della produzione nazionale prenda la via dell’export.

Le armi bancate nel 2019 dal Banco nazionale di prova: ecco i dati completi e la differenza 2018-2019

A fine 2019 il Banco nazionale di prova ha lanciato una nuova versione del proprio sito web che si propone di semplificare la vita a tutti i portatori di interesse con indicazioni chiare e semplici da interpretare. Sul sito sono pubblicate tutte le decisioni sulla classificazione delle armi comuni e un completo database consultabile.