Mondiale di tiro a volo, l’Italia chiude con altre tre medaglie

L’Italia si congeda dal Mondiale di tiro a volo con una medaglia d’oro e due d’argento nelle competizioni di skeet a squadre.

Non è una novità che lo skeet regali gioie alla nazionale italiana: dopo l’oro e la carta olimpica conquistati da Diana Bacosi nella gara individuale il Mondiale di tiro a volo s’è chiuso con altre tre medaglie. La prima, d’argento, l’ha vinta la stessa Bacosi insieme a Gabriele Rossetti: la coppia azzurra mixed team s’è arresa solo in finale (7-3) ai britannici Ben Llewellin e Amber Hill; stesso piazzamento per la squadra femminile (Cainero-Di Marziantonio-Bacosi), sconfitta (6-0) dagli Stati Uniti in finale.

Il miglior risultato a squadre è però arrivato nell’ultima gara della competizione. Dopo una serie infinita di shoot-off (5+12 vs 5+11) Tammaro Cassandro, Elia Sdruccioli e Gabriele Rossetti hanno sconfitto la squadra americana (Taylor-Elliot-Hancock) vincendo così il titolo mondiale.

E per gli appassionati ora s’aprono altri dieci giorni intensi: ci si sposta in Egitto per il Mondiale di tiro a segno; le finali sono in programma da domani a domenica 23.

