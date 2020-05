Attività istituzionale di tiro a segno: le indicazioni dell’Uits

L’Uits chiarisce i criteri per autorizzare l’attività istituzionale di tiro a segno prima di una riapertura generalizzata.

Finché il governo non disporrà altrimenti, l’Uits potrà autorizzare l’attività istituzionale di tiro a segno solo in caso di apposita deroga della Regione, formale autorizzazione della prefettura e attuazione del protocollo per la gestione degli impianti. Lo si apprende da un comunicato ufficiale diffuso ieri sera. L’Uits promette inoltre che, non appena saranno disponibili, diffonderà immediatamente alle sezioni le istruzioni per la riapertura generale dell’attività.

È uno dei filoni da seguire nelle prossime ore che si preannunciano bollenti in tema ripartenza. Parlando alle Camere mercoledì scorso, il ministro dello Sport Spadafora ha assicurato una riapertura di tutti gli impianti sportivi entro il 25 maggio.

