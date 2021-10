Sig Custom P320 XCarry Spectre, nuova pistola compatta custom

Finitura DLC sul carrello e in nitruro di titanio su canna e grilletto, la Sig Custom P320 XCarry Spectre è la nuova pistola compatta custom di Sig Sauer.

La novità è doppia, finitura DLC sul carrello e in nitruro di titanio – e dunque color oro – su canna e grilletto: si presenta così la P320 XCarry Spectre, la nuova pistola compatta custom di Sig Sauer. Il grilletto è l’XSeries Flat, scheletrizzato e già noto perché montato sulla XCompact Spectre; identica la derivazione dell’impugnatura, in polimero nero con incisioni aggressive a laser.

Classica striker fired 9 mm, la Sig Custom P320 XCarry Spectre si sviluppa lungo una canna in acciaio al carbonio (niente filettatura) da 99 millimetri; le dimensioni complessive sono quelle tipiche di un’arma per il porto occulto, 188 millimetri per 765 grammi. Per il fusto e il carrello optic ready (compatibilità con i red dot Romeo1Pro, Romeo2, Deltapoint Pro e RMR) Sig Sauer ha scelto l’acciaio inossidabile. L’arma si completa con mire diurne-notturne X-Ray3 Day, slitta per accessori M1913 e due caricatori da 10 e 17 colpi. Il prezzo al pubblico non è stato ancora reso noto.

1 di 6

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine ottobre 2021, in edicola.