Sig Sauer chiuderà fabbrica tedesca

Sig Sauer chiuderà la storica fabbrica di Eckernförde: lo ha reso noto la Bild.

Entro la fine dell’anno Sig Sauer chiuderà il sito di Eckernförde, aperto nel 1951 e che fino a oggi ha impiegato 125 operai. Lo rivela la Bild con un breve articolo ripreso dalle testate di tutto il mondo. Non c’è un solo motivo dietro la scelta cui è stata spinta L&O, la holding che detiene la proprietà del marchio: la crisi economica legata alla pandemia ha infatti amplificato le difficoltà nel farsi largo nei grandi appalti tedeschi.

Il marchio ha infatti uno sguardo decisamente internazionale, ma gran parte della produzione non passa dalla Sig Sauer GmbH, l’azienda legata a Eckernförde. Macina molto la Sig Sauer Inc., che ha sede nel New Hampshire e impianti anche in Arkansas e Oregon. È da qui che escono infatti le armi per l’esercito statunitense e alcune forze speciali del Regno Unito. Ed è anche per questo che L&O ribadisce che i 2.300 dipendenti d’oltreoceano non hanno niente da temere.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.