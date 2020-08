Sig Sauer Cross, la carabina tattica di Sig Sauer

La carabina tattica di Sig Sauer sbarca sul mercato internazionale.

È il momento della Cross: dopo il debutto allo Shot Show in un gennaio ormai dimenticato, la nuova carabina tattica di Sig Sauer entra sul mercato internazionale. Si tratta di una bolt action in tre calibri per il tiro di precisione, sviluppata sulla base di un Ar-15. Nel nuovo .277 Sig Fury Hybrid e nel classico .308 Winchester la sua canna misura 406 millimetri, che salgono a 457 nel 6,5 Creedmoor. La lunghezza complessiva di 927 e 980 millimetri si riduce rispettivamente a 635 e a 686 quando si decide di piegare il calcio. Tra i tre calibri cambiano il passo di rigatura (1:8 per il 6.5, 1:8,5 per il .277, 1:10 per il .308) e la finitura: la variante camo non è disponibile sull’allestimento più lungo, per il quale si è vincolati all’anodizzazione nera.

Sig Sauer ha scelto con accuratezza i materiali per combinare il massimo dell’efficienza col minimo peso possibile, contenuto intorno ai 3.000 grammi: la canna è in acciaio inossidabile, in alluminio castello e guardamano M-Lok, in lega il forend, polimero infine per impugnatura e caricatore Aics da cinque colpi. Sulla Cross Sig Sauer ha montato un grilletto match grade two-stage; il suo peso di scatto è regolabile tra i 910 e i 2.040 grammi. Il prezzo sul mercato internazionale gira intorno ai 1.780 dollari.

