Kimber Custom II Two Tone cal. .45 Acp, la prova a fuoco

Kimber Custom II Two Tone è una classica 1911 in calibro 45 Acp costruita da uno dei produttori statunitensi più famosi nella produzione delle Government.

La Kimber Custom II Two Tone si contraddistingue per la doppia colorazione di fusto e carrello, entrambi in solido acciaio: il fusto è grigio mentre la canna è nera, e insieme creano un binomio elegante. All’estetica riuscita contribuiscono le guancette in legno di palissandro, zigrinate nella parte anteriore.

Tre sicure

La sicura manuale è maggiorata e di trova sul lato sinistro; non crea fastidi alla mano ed è confortevole da usare. Abbiamo poi, come in ogni 1911, la sicura dorsale che si aziona agevolmente e funziona anche con prese non del tutto ortodosse. Completa la dotazione delle sicure quella al percussore che previene sparri accidentali in caso di caduta della pistola.

Le mire sono innestate a coda di rondine e sono di tipo ribassato con punti bianchi per l’uso in condizione di luce scarsa.

Lo scatto è in sola singola azione e utilizza un grilletto alleggerito e regolabile nella corsa. Alleggerito è anche il cane. La canna è lunga 5 pollici ed è di tipo match grade, mentre il caricatore contiene 7 colpi in 45.

Prezzo

La Kimber Custom II Two Tone è importata in Italia da Paganini, anche in calibro 9×21; in questa versione in calibro 45 costa 1362 euro. L’abbiamo provata al campo di tiro del Tps Academy Dynamic di Gornate Olona (Va).

Per vedere altre prove di pistole su Armi Magazine clicca qui.