Da Savage quattro armi calibro .300 PRC

Tra le armi calibro .300 PRC ora si trovano anche quattro modelli 110 di Savage.

Le armi calibro .300 PRC trovano nuovo spazio nei cataloghi. Savage ha infatti deciso di dedicargli quattro modelli 110 (Precision, Hs Precision, Elite Precision e Long Range Hunter: chiaramente, inutile specificare, in Italia non ha senso parlare di caccia) che permettono di sfruttare l’elevato coefficiente balistico e raggiungere l’accuratezza desiderata.

In tutte le armi è integrata la tecnologia Accustock; regolabile il grilletto Accutrigger. La canna, rigata per bottonatura, misura 610 millimetri nella Precision (1.110-1.125 millimetri la lunghezza totale), 660 nelle Long Range Hunter e Hs Precision (1.260 e 1.150 rispettivamente) e 762 nella Elite Precision (1.265 – 1.290). Il passo di rigatura invece non cambia, sempre 1:8,5”. Identica anche la capacità del caricatore: non ci si schioda dai cinque colpi. Il modello più economico è il Long Range Hunter, lanciato sul mercato internazionale a 968 dollari. Si sale con Hs Precision (1.284) e Precision (1.499) fino ai 2.149 dollari della Elite Precision. Gli ultimi due modelli sono disponibili anche nell’allestimento per tiratori mancini.

Non è la prima novità di questo tipo in casa Savage, che a inizio mese ha immesso sul mercato due armi calibro 6 mm Arc.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.