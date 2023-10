Sig Sauer Cross Magnum, la carabina bolt-action .300 Win

La Sig Sauer ha annunciato il lancio della Cross Magnum, carabina bolt-action calibro .300 Winchester magnum con calcio ripiegabile.

In America la s’impiegherà anche per andare a caccia, qui da noi no: è chiaramente tattico lo spirito della Cross Magnum, la carabina bolt-action con cui la Sig Sauer introduce i calibri magnum (nella fattispecie il .300 Winchester) nella famiglia Cross.

Al progetto i tecnici hanno lavorato per quattro anni: è dunque evidente che non ci si può limitare a una semplice aggiunta di calibro. Cambiano infatti anche alcune caratteristiche tecniche, dalla struttura dell’azione (finitura anodizzata coyote) che rende facile la sostituzione della canna free floating in acciaio inossidabile (610 millimetri; filettatura 5/ 8 x24) al design del calcio ripiegabile; sul copricanna Arca è facile agganciare il bipiede e il treppiede.

Relativamente compatta e leggera (lunghezza 1.148 millimetri, peso un filo sopra i 4 chilogrammi), la Sig Sauer Cross Magnum si completa con grilletto a due stadi, slitta M-Lok e caricatore Aics da sei colpi.

L’annuncio è di poche ore fa. Al momento la Sig Sauer non ha reso noti né il prezzo, neppure in dollari, né i tempi dell’eventuale distribuzione internazionale.

