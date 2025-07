Sig Sauer di lusso: ecco la P365-Luxe

La Sig Sauer ha declinato la pistola semiautomatica P365 nella variante Luxe, con finitura Cerakote nera perlata.

L’obiettivo era tenere insieme caricamento fluido, rinculo e rilevamento minimi e aspetto gradevole: se si sta alle sensazioni la Sig Sauer c’è riuscita, visto che la sua pistola semiautomatica P365-Luxe (striker fired ovviamente il funzionamento) abbina la finitura Cerakote nera perlata a un compensatore integrato nel carrello, a due finestre.

Sviluppata lungo una canna di 78,74 millimetri in acciaio al carbonio (acciaio inossidabile invece sia per il fusto sia per la fire control unit), per la Sig Sauer (Bignami il distributore italiano) questa nuova declinazione della P365 rientra nella categorie delle pistole microcompatte (171 millimetri la lunghezza, 626 grammi il peso); il caricatore ospita 12 colpi calibro .380 acp.

L’impugnatura è del tipo Axg, per combinare insieme estetica e stabilità; Lok le guancette. La descrizione tecnica si completa con grilletto flat X-Series e mire XRay3 diurne-notturne; la P365-Luxe è compatibile con le fondine XMacro.

