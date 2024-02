Sig Sauer M400 Tread, il black rifle s’aggiorna

Allo Shot Show di Las Vegas la Sig Sauer ha presentato una versione aggiornata della carabina semiautomatica M400 Tread.

Rispetto al modello 1.0, non più in produzione, cambiano il copricanna free-floating con slot M-Lok e il grilletto, non più a uno ma a due stadi, ma il profilo è inconfondibile: si riconosce benissimo la M400 Tread, che allo Shot Show di Las Vegas la Sig Sauer ha presentato in una versione aggiornata e in una doppia variante cromatica, con finitura nera anodizzata o Cerakote verde muschio.

Buona parte della scheda tecnica resta però la medesima: la canna è la solita, 16” (406 millimetri) d’acciaio inossidabile (passo di rigatura 1:8”, filettatura ½x28, tromboncino), così come il calcio telescopico Magpul SL-K a sei posizioni (lunghezza massima dell’arma 782 millimetri, peso 3.200 grammi) e il caricatore, da trenta colpi calibro 5,56×45 mm Nato.

