Sig Sauer P210 Carry: il classico reinventato come pistola da difesa

La P210 Carry è la nuova pistola da difesa di Sig Sauer che reinterpreta in dimensioni ridotte la Sig P210.

La versione compatta dell’arma che nella parte centrale del Novecento servì gli eserciti svizzero e danese e la Bundepolizei è da poche ore realtà come pistola da difesa. Sig Sauer ha infatti annunciato il lancio della Sig P210 Carry, caratterizzata dalla canna in acciaio al carbonio da 104 millimetri; la lunghezza totale si ferma a 197 millimetri cui corrisponde un peso di 822 grammi.

Pistola ad azione singola calibro 9 mm, la Sig Sauer P210 Carry abbina un fusto in lega d’alluminio leggera al carrello in acciaio inossidabile; per ottenerlo dal pieno si sono utilizzate macchine a elevata precisione. L’arma si riconosce a prima vista per il design standard del grilletto, le nuove impugnature zigrinate G10 e le mire notturne SigLite; del pacchetto, a un prezzo ancora da ufficializzare, fanno parte anche due caricatori da otto colpi.

