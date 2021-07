Sig Sauer P229 Pro-Cut Slide, il nuovo carrello per la P229

Luci accese sull’aftermarket: il Sig Sauer P229 Pro-Cut Slide è il nuovo carrello per la P229. È compatibile con i punti rossi Romeo1Pro, RMR e Delta Point Pro.

Si può richiedere montato anche quando si compra la pistola, ma in sé nasce come accessorio per l’aftermarket: è il P229 Pro-Cut Slide, il nuovo carrello per la P229 di Sig Sauer. Simile a quello lanciato in primavera per la P226, il carrello presenta finitura nera, tagli stilizzati e mire notturne-diurne XRay3.

Vi si può ovviamente installare un punto rosso. Sig Sauer l’ha ottimizzato per il suo Romeo1Pro, ma sono compatibili anche i modelli RMR e Delta Point Pro. Circa 400 dollari il prezzo di lancio.

