Armi vendute in America: i dati del 2019

La Nasgw ha diffuso i dati su ottiche, munizioni e armi vendute in America nel corso dell’ultimo anno.

Su le munizioni, giù le ottiche e le armi vendute in America. Dopo aver raccolto i dati di dicembre, la National association of sporting goods wholesalers ha diffuso il quadro dell’intero 2019. Negli ultimi dodici mesi sono state vendute armi per 2.351.100.704 dollari; furono 2.531.841.969 nel 2018 (-7%). Dicembre (215.500.714 dollari vs 219.527.475 dollari) si allinea al trend. Scende anche il fatturato del comparto ottiche: 107.044.370 dollari contro i 109.514.512 dell’anno precedente (-2%). A dicembre si resta sotto i 10.000.000 di dollari, superati per 75.076 dollari nel 2018. Stavolta il conto si ferma, si fa per dire, a quota 9.656.432.

Su invece le munizioni, come si era intuito già a ottobre. Evidente la crescita (+9%) rispetto ai 159.681.026 dollari del 2018: nell’anno appena concluso il settore ha fatturato 174.471.446 dollari. Analogo l’andamento dell’ultimo mese: gli 11.355.159 dollari vincono il confronto con i 9.231.161 del dicembre 2018.

