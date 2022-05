Sig Sauer P320-Xten, la P320 calibro 10 mm

Arricchita dai dettagli custom tipici della linea Xseries, se si guarda alla sostanza la Sig Sauer P320-Xten è una P320 calibro 10 mm; la sua canna bull è lunga 5″.

Canonicamente optic ready con canna bull, l’aggiornamento della Xseries porta con sé una novità succosa nel catalogo di Sig Sauer: arricchita dai dettagli custom tipici della linea evidenti nell’impugnatura in polimero e nel grilletto flat, se si guarda alla sostanza la Sig Sauer P320-Xten è infatti una P320 calibro 10 mm; della dotazione di serie fanno parte due caricatori da 15 colpi.

Pistola striker fired full size, la Sig Sauer P320-Xten sta in 216 millimetri e 936 grammi; la sua canna bull in acciaio al carbonio misura 127 millimetri. Sig Sauer ha impiegato l’acciaio inossidabile sia per l’azione sia per il carrello (finitura nitron), compatibile con i red dot Romeo2 e Trijicon Rmr; sull’arma sono inoltre installate le mire diurne e notturne Xray3 e una slitta M1913 per gli accessori; assente come da prassi la sicura manuale. Il prezzo della Sig Sauer P320-Xten sul mercato internazionale non è stato ancora ufficializzato.

