Sig Sauer P365 X-Macro, quasi una pistola crossover

Caricatore da 17+1 colpi e dimensioni ridottissime: è quasi una pistola crossover la Sig Sauer P365 X-Macro.

Al design della microcompatta ora s’abbina una nuova impugnatura che consente di ospitare un caricatore da 17+1 colpi e la rende quasi una pistola crossover; quasi, perché le dimensioni restano ridottissime (lunghezza 168 millimetri; larghezza 28 millimetri; peso 610 grammi).

È la Sig Sauer P365 X-Macro, il cui carrello in acciaio inossidabile (finitura nitron) si prolunga oltre la volata della canna in acciaio al carbonio lunga 79 millimetri, non filettata; accoglie infatti un compensatore integrale con due feritoie di sfiato, utile per ridurre il rilevamento e rendere più rapido e accurato il secondo colpo.

Oltre che per caricatore e compensatore, la P365 X-Macro si distingue anche per il dorsalino intercambiabile dell’impugnatura. Per il resto rimangono immutate le caratteristiche tipiche del modello base, dal calibro 9mm al funzionamento striker fired; le mire X-Ray 3, notturne e diurne con riferimenti al trizio, sono utilizzabili insieme a un punto rosso rapidamente installabile sul carrello optic ready. Il grilletto flat regala all’arma (niente sicura manuale) un profilo inconfondibile, sottolineato dalla slitta M1913.

