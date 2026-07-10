Sk Guns annuncia la pistola Julius Caesar

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ArmiMagazine.it
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Sk Guns annuncia la pistola Julius Caesar
(foto Sk Guns)

Sk Guns amplia la Conquerors series, la serie dedicata ai grandi conquistatori della storia, con la pistola semiautomatica Julius Caesar.

Vederlo comparire per terzo dopo Alessandro il Grande e Hernan Cortez è quasi una sorpresa: era inevitabile che nella Conquerors series entrasse Giulio Cesare, cui Sk Guns dedica una pistola semiautomatica in edizione limitata – la Julius Caesar – in appena duecento esemplari costruiti sulla base della Colt 1911 calibro .38 Super.

Disponibile dal prossimo ottobre a 2.900 dollari, la Julius Caesar si caratterizza per la finitura lucida royal blu sul fusto e sul carrello, sul quale spiccano la scena dell’attraversamento del Rubicone (gennaio 49 a.C., l’inizio della guerra civile contro gli ottimati di Pompeo, a destra), le guerre galliche (a sinistra) e, sulla sommità. il tempio del divo Giulio e il primo piano di Cesare, la cui figura torna anche sulle guancette in kirinte insieme al logo della serie.

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