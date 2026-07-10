Lombardia, mozione di Futuro nazionale sul ruolo delle sezioni Tsn nel decreto sull’Uits

Luca Daniel Ferrazzi, consigliere di Futuro nazionale-Vannacci in Regione Lombardia, ha firmato una mozione che intende impegnare la giunta Fontana ad attivarsi presso il parlamento e il governo durante la conversione del decreto che riorganizza l’Uits.

Potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza che governa la Lombardia e l’Italia, perché arriva da destra la mozione che vuole impegnare la giunta Fontana ad attivarsi presso il parlamento e i ministeri coinvolti affinché la legge di conversione del decreto sport «introduca garanzie adeguate» a tutela delle sezioni Tsn e del loro coinvolgimento nella gestione dell’Uits: l’ha firmata, infatti, Luca Daniel Ferrazzi, che aderisce alla componente Futuro nazionale-Vannacci del gruppo misto.

Per Ferrazzi è necessario assicurare «la continuità operativa delle sezioni storiche», valorizzare il loro ruolo istituzionale, formativo e sportivo e istituire l’obbligo di confrontarsi col territorio prima di ogni futura revisione dell’ordinamento.

In particolare, le preoccupazioni riguardano la possibile riduzione dell’autonomia dei Tsn e i pericoli per la loro sostenibilità economica, un forte accentramento delle decisioni a Roma, «la possibile incidenza del nuovo regime patrimoniale sulla gestione degli impianti», il rischio che «futuri processi di razionalizzazione possano incidere sulla continuità operativa di alcune sezioni storiche».

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