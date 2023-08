Sk Guns Untamed Alacrán, una pistola custom in edizione limitata

Nella serie Untamed della Sk Guns entra l’Alacrán, una pistola custom in edizione limitata.

Dopo il revolver per l’anaconda, la pistola per lo scorpione: è infatti dedicato a lui l’Alacrán, il secondo modello della serie custom Untamed della Sk Guns; è realizzato in edizione limitata, appena duecento pezzi.

La piattaforma di base è una Colt 1911 Government full size (e il logo Colt si ritrova, in oro 24 carati, anche sulle guancette in legno di faggio), calibro .38 Super. Sulla finitura del carrello, acciaio a vista semilucido, sono incisi in oro gli scorpioni; le zampe di quello più grande, riportato sulla sommità, scendono fino alla volata della canna; sono in oro anche i comandi e il numero di serie.

Per l’Alacrán la Sk Guns ha già aperto i preordini: ogni pezzo costa 2.200 dollari.

