Savage Impulse Driven hunter, una nuova carabina straight-pull

La Savage ha svelato la Driven hunter, la carabina straight-pull che amplia la linea Impulse.

Canna più corta (457 e 508 millimetri, filettatura ½x28) e peso ridotto, ma mantenendo intatte le caratteristiche della serie Impulse: in giornata la Savage ha presentato la Driven hunter, la sua nuova carabina straight-pull (non importa essere anglofoni per capire che la destinazione è la braccata al cinghiale) che amplia una linea apprezzatissima.

Arricchita con una slitta integrale da 20 moa, la carcassa in alluminio s’integra col calcio Accustock mediante un bedding tridimensionale in alluminio; la tecnologia AccuFit consente di regolare sia la length of pull sia l’altezza del poggiaguancia.

La Savage Impulse Driven hunter è al momento prodotta nei calibri .308 Winchester, .30-06 Springfield (canna da 457 millimetri), 6,5 Creedmoor e .300 Winchester magnum (canna da 508 millimetri); la dotazione si completa con grilletto AccuTrigger regolabile (peso di scatto tra 680 e 1.815 grammi), manetta dell’otturatore ambidestra e sicura a due posizioni sull’impugnatura.

Il distributore italiano del marchio è la Bignami: nelle prossime settimane si conoscerà qualche dettaglio in più sulle date d’arrivo in Europa (ci sarà all’Iwa di Norimberga?) e sul prezzo in euro; in America si parte da 1.399 dollari.

