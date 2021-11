Smith & Wesson M&P15T II Engraved, la carabina in edizione limitata

La carabina in edizione limitata M&P15T II Engraved permette a Smith & Wesson di celebrare il trasloco dalla storica sede di Springfield.

Anche se non sarà immediato (data prevista 2023) l’addio alla storica sede, 2100 Roosevelt Ave-Springfield, deve essere celebrato perbene: così Smith & Wesson ha deciso di produrre una carabina in edizione limitata. Si chiama M&P15T II Engraved, è stata prodotta in 2.100 pezzi e sulla minigonna presenta una triplice incisione: aquila; bandiera americana; la scritta “Since 1852 protecting the 2nd”, “Dal 1852 proteggiamo il secondo”, chiaramente emendamento.

Carabina semiautomatica a presa di gas calibro .223 Remington, la M&P15T II Engraved si sviluppa lungo una canna da 406 millimetri (passo di rigatura 1:8); forgiato e maggiorato, il ponticello alberga un grilletto flat. Smith & Wesson ha scelto manetta d’armamento ambidestra Radian Raptor, calcio Magpul CTR e copricanna M-Lok in alluminio; lo sormontano mire Magpul Mbus. Edizione limitata ma non proibitiva: il prezzo della Smith & Wesson M&P15T II Engraved è fissato a 1.372 dollari.

Per il trasloco in Tennessee, a Maryville, Smith & Wesson ha stanziato 125 milioni di dollari; la nuova sede, uffici e industrie, sarà costruita in un campus di un centinaio di ettari. Evidentemente in America è il momento dei traslochi: qualche ora fa anche Remington ha fatto sapere che lascerà la sua storica sede newyorkese per spostarsi in Georgia.

