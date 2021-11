Annunciata la convention Nra 2022

La convention Nra 2022 si terrà a Houston, in Texas, dal 27 al 29 maggio 2022.

Si spera che l’epoca delle incertezze e dei rinvii sia finita: la convention Nra 2022 si terrà a Houston, in Texas, dal 27 al 29 maggio. Non è una scelta causale; è infatti il weekend che precede il Memorial Day, il giorno nel quale si commemorano i soldati americani caduti in ogni guerra. Houston avrebbe dovuto essere la sede della convention 2021, cancellata a fine estate per il peggioramento delle condizioni sanitarie nel Paese.

