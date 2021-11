Il ddl sulla legge europea 2019-2020, quello che prevede di liberalizzare l’utilizzo delle armi 9×19 in Italia, è stato incardinato nella commissione Politiche europee della Camera.

Il ddl C2670-B, quello che se approvato consentirà l’uso di armi 9×19 in Italia anche in ambito civile, sarà innnanzitutto discusso dalla commissione Politiche europee della Camera; l’annuncio è arrivato nelle scorse ore. L’assegnazione è stata pressoché automatica: il testo in esame è infatti la legge europea 2019-2020, che di base recepisce una serie di obblighi stabiliti da Bruxelles.

Perché il divieto cada è necessario che la Camera approvi il testo senza ulteriori modifiche; altrimenti, come già successo dopo la prima lettura e le successive modifiche del Senato, sarà necessario un altro passaggio parlamentare. Prassi vuole che non si intervenga più sugli articoli già timbrati da una doppia lettura conforme; l’emendamento sul calibro 9×19 nasce però da un’iniziativa del senatore Fazzolari (Fratelli d’Italia), e dunque la Camera non l’ha mai discusso. Chissà se lo discuterà adesso, in commissione e in aula; che lo discuta, verrebbe da pensare, e che poi proceda senza sorprese.

