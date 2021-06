Smith & Wesson M&P9 M2.0 OR Spec Series, la pistola da collezione

La pistola da collezione Smith & Wesson M&P9 M2.0 OR Spec Series è venduta in un kit che comprende coltello e moneta commemorativa.

Il costo non è elevato, 917 dollari sul mercato americano, il fascino sì: tra la finitura due toni, la canna filettata, il carrello optics ready e il corredo la nuova pistola da collezione di Smith & Wesson si ritaglia uno spazio notevole. La M&P9 M2.0 OR Spec Series viene infatti venduta in un kit composto da red dot Crimson Trace CTS-1500, moneta commemorativa e coltello lama fissa (114 millimetri la lama con finitura in ossido nero, 229 la lunghezza) dal manico in polimero.

Classica full size 9 mm, l’arma si sviluppa lungo una canna in acciaio da 117 millimetri (rigatura destrorsa 1:10) con finitura Armornite e filettatura; è in acciaio anche il carrello, vestito flat dark earth. La sua tonalità risalta in contrasto col fusto nero in polimero. Le mire sono compatibili con l’installazione di un moderatore di suono, ovviamente ove consentito.

Dotata di caricatore da 17+1 colpi, la Smith & Wesson M&P9 M2.0 OR Spec Series è lunga 191 millimetri e pesa 770 grammi.

1 di 6

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.