La Smith & Wesson ha presentato la Response, carabina in calibro da pistola stile modern sporting rifle.

È la prima in stile Msr, ossia modern sporting rifle, e soprattutto è compatibile con la maggior parte d’accessori e componenti già disponibili sul mercato aftermarket: nella sua Response (799 dollari), carabina in calibro da pistola (ovviamente 9 mm), la Smith & Wesson ha infatti introdotto il sistema Flexmag che oltre che con i due forniti di serie, bifilari da 23+1 colpi ciascuno, consente d’operare con diversi caricatori sia della stessa marca sia d’altri produttori, come quelli G17-G19.

Realizzata in acciaio 4140, la canna filettata ½x28 misura 16,5” (419 millimetri); la protegge un copricanna in polimero con slitta Picatinny e slot M-lok. La lunghezza totale della Response oscilla tra gli 816 e gli 898 millimetri (peso di poco inferiore ai 2.720 grammi); il calcio Magpul Moe SL è infatti regolabile.

Optic ready con grilletto flat e sicura al pollice, la nuova carabina Smith & Wesson in calibro da pistola è customizzabile anche nell’impugnatura; si possono infatti facilmente alternare le quattro guancette intercambiabili.

Per John Myles, senior product manager della Smith & Wesson, la Response «è la soluzione pensata per i tiratori pcc che apprezzano la piattaforma modern sporting rifle e vogliono sfruttare tutte le opportunità di customizzazione offerte dal mercato».

