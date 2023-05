Spartan Blades Ka-Bar, la lama è ora in acciaio MagnaCut

Il coltello Spartan Blades Ka-Bar segna l’introduzione di un acciaio pregiato come il MagnaCut nella produzione di una delle lame più famose al mondo, che ha accompagnato i soldati statunitensi dalla Seconda guerra mondiale a oggi.

Finora il Ka-Bar ha infatti avuto la lama realizzata in acciai più economici (ma pur sempre validi, come il D2) per motivi legati al contenimento dei costi della produzione per l’esercito.

La nascita di una leggenda

Il 9 dicembre 1942, dopo l’inizio della Seconda guerra mondiale, il produttore Ka-Bar presentò un coltello al Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Lavorando con i tecnici dei Marines, Ka-Bar migliorò il progetto originale e potè così avviare la produzione del coltello da combattimento e da campo per i Marines.

Con l’intensificarsi della guerra, i coltelli Usmc Ka-Bar divennero così famosi per la loro qualità e così numerosi che “Kabar” divenne il nome con cui molti si riferivano a questo modello di coltello, indipendentemente dal fatto che il coltello provenisse dalla fabbrica dell’omonimo produttore.

L’Usmc Ka-Bar è stato adottato non solo dai Marines, ma anche dall’esercito, dalla marina, dalla guardia costiera e dalle squadre di demolizione subacquea. Anni dopo la Seconda guerra mondiale, molti coltelli Ka-Bar sono stati impiegati ​​ufficiosamente nei conflitti in Corea, Vietnam, Desert Storm e nella lotta al terrorismo in Iraq e Afghanistan.

L’accordo con Spartan Blades

Nel 2019 KA-Bar ha avviato una collaborazione con un altro produttore Usa, la Spartan Blades della Carolina del Nord, creando il brand Pineland Cutlery. John Stitt, ceo di KA-Bar e Pineland Cutlery, desiderava produrre una versione del mitico Ka-Bar con una lama più robusta, tenace e resistente alla corrosione.

Durante il periodo di sviluppo e ricerca un metallurgista di nome Larrin Thomas stava facendo i suoi studi approfonditi su un acciaio che presentava tutti i progressi che stava cercando: era il Cpm MagnaCut, ed era proprio quello di cui aveva bisogno questo nuovo coltello.

Un acciaio di grande qualità

Il Cpm MagnaCut è infatti un acciaio inossidabile prodotto da Crucible Industries, azienda americana rinomata per la sua esperienza negli acciai speciali; è stato sviluppato appositamente per l’industria delle posate e per soddisfare le esigenze dei coltellinai più esigenti.

Il MagnaCut offre un’eccezionale tenacità ed è altamente resistente a scheggiature e rotture, fattori che lo rendono ottimo per coltelli grandi come il Ka-Bar. La sua resistenza alla scheggiatura gli permette anche di avere un profilo più sottile con una lama più affilata che resiste per un tempo incredibilmente lungo.

Poco tempo dopo, a Spartan Blades è stato affidato il compito di sviluppare questo coltello utilizzando solo i migliori processi: lavorazione Cnc, trattamento criogenico profondo e rivestimenti Pvd. Il risultato è la versione del Ka-Bar di Spartan Blades.

Il coltello Spartan Blades Ka-Bar

Leggermente più leggero della versione normale del Ka-Bar – 306 contro 318 grammi – lo Spartan Blades Ka-Bar è dotato di una lama piatta da 178 mm, color flat black o flat dark earth, con una durezza impressionante di 61-63 sulla scala Rockwell.

Al posto della configurazione standard del manico ad anelli in pelle, lo Spartan Blades Ka-Bar vanta un manico aggiornato – e decisamente più moderno – realizzato con polimero Kraton G.

Misurando complessivamente 305 mm, il coltello presenta anche un pomo e una guardia realizzati in acciaio inossidabile 301 e rivestiti con un rivestimento Dlc o ZrN in tungsteno Pvd.

Il coltello è disponibile con un fodero in pelle tradizionale o un fodero Kydex più tattico, nelle opzioni di colore nero militare o coyote standard.

Spartan Blades Ka-Bar