Quali calibri, caricatori e lunghezze di canna per la Sako 90?

La scheda tecnica della Sako 90 consente d’analizzare calibri, caricatori e lunghezze di canna disponibili.

In .375 H&H magnum c’è solo la Bavarian: è uno dei dettagli di cui ci s’accorge scorrendo la scheda tecnica dei calibri della Sako 90, la nuova famiglia di carabine bolt-action presentata nelle scorse ore. Tra i cinque modelli che arriveranno in Italia (anteprima mondiale da domani a Caccia Village) si nota subito una caratteristica comune: il caricatore ospita quattro colpi nei calibri magnum, in 6,5 prc e in .28 Nosler, cinque in tutti gli altri.

Sako 90 Adventure

.22-250 Remington (510 mm)

(510 mm) .243 Winchester (510 mm)

(510 mm) .308 Winchester (510 mm)

(510 mm) 6,5 Creedmoor (510 e 620 mm)

(510 e 620 mm) 7 mm-08 Remington (510 mm)

(510 mm) .28 Nosler (620 mm)

(620 mm) 6,5 Prc (620 mm)

(620 mm) 7 mm Remington magnum (620 mm)

(620 mm) .300 Winchester magnum (620 mm)

Sako 90 Bavarian

.22-250 Remington (510 e 570 mm)

(510 e 570 mm) .243 Winchester (510 e 570 mm)

(510 e 570 mm) .308 Winchester (510 e 570 mm)

(510 e 570 mm) 6,5 Creedmoor (510 e 570 mm)

(510 e 570 mm) 7 mm-08 Remington (510 e 570 mm)

(510 e 570 mm) 7 mm Remington magnum (620 mm)

(620 mm) .300 Winchester magnum (620 mm)

(620 mm) .338 Winchester magnum (620 mm)

(620 mm) .375 H&H magnum (620 mm)

Sako 90 Peak

.22-250 Remington (510 mm)

(510 mm) .243 Winchester (510 mm)

(510 mm) .308 Winchester (510 mm)

(510 mm) 6,5 Creedmoor (510 mm)

(510 mm) .28 Nosler (620 mm)

(620 mm) 6,5 Prc (620 mm)

(620 mm) 7 mm Remington magnum (620 mm)

(620 mm) .300 Winchester magnum (620 mm)

Sako 90 Quest

.22-250 Remington (510 e 620 mm)

(510 e 620 mm) .243 Winchester (510 e 620 mm)

(510 e 620 mm) .308 Winchester (510 e 620 mm)

(510 e 620 mm) 6,5 Creedmoor (510 e 620 mm)

(510 e 620 mm) .28 Nosler (620 mm)

(620 mm) 6,5 Prc (620 mm)

(620 mm) 7 mm Remington magnum (620 mm)

(620 mm) .300 Winchester magnum (620 mm)

Sako 90 Varmint

.22-250 Remington (510 e 600 mm)

(510 e 600 mm) .243 Winchester (510 e 600 mm)

(510 e 600 mm) .308 Winchester (510 e 600 mm)

(510 e 600 mm) 6,5 Creedmoor (510 e 600 mm)

(510 e 600 mm) 7 mm-08 Remington (510 e 600 mm)

