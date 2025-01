Springfield Armory accorcia la 1911 Ds Prodigy: ecco la Compact, in due varianti

La Springfield Armory ha presentato la 1911 Ds Prodigy Compact, pistola compatta calibro 9×19 mm con canna di 108 o 89 millimetri.

La canna bull si riduce fino a 4,25” (108 millimetri) o addirittura 3,5” (89 millimetri), e con lei anche lunghezza e peso complessivi, rispettivamente 198 millimetri e 820 grammi, e 178 millimetri e 720 grammi: in questo modo la Springfield Armory potenzia la portabilità della pistola 1911 Ds Prodigy, dunque ora disponibile anche nell’allestimento Compact.

Sull’acciaio inossidabile forgiato della canna match (passo di rigatura 1:16”) la Springfield Armory ha spalmato una finitura Dlc; Cerakote nera invece quella che ricopre sia il carrello, in acciaio al carbonio, sia il fusto, in alluminio aeronautico billet 7075 T6; il profilo beavertail, meno accentuato rispetto alla versione full size, è tipico d’una pistola per il porto occulto.

Completata da due caricatori bifilari da quindici colpi calibro 9×19 mm, grazie alla tecnologia Aos (Agency optic system) la Prodigy Compact è una pistola optic ready; il red dot è facilmente impiegabile insieme alla mira frontale al trizio e alla tacca posteriore.

L’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, che da qualche giorno ha acquisito la gestione del marchio Springfield Armory sul mercato nazionale (sono già arrivate tre versioni della 1911 Ds Prodigy: nera, 2.349 euro; coyote, 2.429 euro; compensata, 2.509 euro); in America la Compact costa 1.549 dollari.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.