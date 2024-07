Una nuova colorazione per la Springfield Armory Prodigy

La pistola semiautomatica Springfield Armory Prodigy è ora disponibile anche con la finitura Cerakote Coyote brown.

Oltre che nera, da qualche ora la Springfield Armory Prodigy (la sua eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Adinolfi; 1.549 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale) è disponibile anche in una colorazione diversa: in entrambi i modelli a catalogo, con la canna bull match grade in acciaio forgiato lunga 4,25” (108 millimetri) o 5” (127 millimetri), sull’acciaio al carbonio del carrello e del fusto ora risalta la finitura Cerakote Coyote brown, che come l’impugnatura in polimero con zigrinatura adattiva conferisce un tono caratteristico, in contrasto col nero dei dettagli.

Quello più interessante è rappresentato dalla placca Agency optic system (Aos), che rende la pistola optic ready compatibile con i red dot analoghi all’Hex Dragonfly (altre configurazioni acquistabili a parte), utilizzabili insieme alla mira frontale in fibra verde e alla tacca posteriore.

Oltre alla canna, sono neri il cane, la sicura manuale, il grilletto curvo scheletrizzato in azione singola e il caricatore bifilare, che può ospitare 17+1, 20+1 colpi o 26+1 calibro 9×19 mm.

Anche con la colorazione diversa le dimensioni complessive sono quelle canoniche della Prodigy, rispettivamente 198 millimetri per 920 grammi e 216 millimetri per 935 grammi.

