Springfield Armory Prodigy Comp, una 1911 compensata

Qualche minuto fa la Springfield Armory ha presentato l’allestimento Comp della Prodigy, pistola optic ready stile 1911 con caricatore bifilare calibro 9×19 mm.

Alle caratteristiche della versione base, quelle che si ritrovano anche nella variante Coyote brown, aggiunge un compensatore integrale a una finestra (la mira frontale al trizio retrocede subito dietro), così da ridurre il rilevamento e migliorare il controllo grazie alla deviazione dei gas verso l’alto: la Springfield Armory presenta così l’allestimento Comp della Prodigy, pistola 1911 in due taglie (compatta e full size, con la canna bull match grade in acciaio inossidabile lunga rispettivamente 108 e 127 millimetri) dotata di caricatore bifilare da 17+1 e 20+1 colpi calibro 9×19 mm.

Della Prodigy la Springfield Armory ha confermato anche le potenzialità optic ready, la finitura Cerakote nera su fusto e carrello in acciaio al carbonio, l’impugnatura in polimero, la slitta Picatinny e la sicura ambidestra.

Sul mercato internazionale entrambe le varianti (198 millimetri per 920 grammi la compatta, 216 millimetri per 935 grammi la full size) costano 1.599 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Adinolfi, che ha acquisito la distribuzione del marchio Springfield Armory dopo che la Ruag è entrata nell’orbita del gruppo Beretta.

