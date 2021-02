Springfield Armory Hellcat Rdp, nuovo allestimento per la pistola microcompatta

Rispetto al modello base, la Springfield Armory Hellcat Rdp ha in più punto rosso Hex Wasp e compensatore Self Indexing.

È la quarta variante dopo la versione fde e quella a capacità ridotta che avevano declinato diversamente il modello base: la Springfield Armory Hellcat è ora disponibile anche nell’allestimento Rdp, sigla che sta per Rapid Defense Package.

Sono due le nuove caratteristiche: il micro red dot Hex Wasp, da usare in co-witness (sì, due formule inglesi nella stessa frase danno noia ma sulla tecnica non c’è scampo) con le mire U-Dot al trizio; il compensatore Self Indexing in alluminio aeronautico anodizzato nero a chiudere la canna filettata da 96 millimetri. L’intenzione è chiara, velocizzare l’acquisizione del bersaglio e il secondo colpo.

Chi lo desidera può aggiungerci anche la sicura manuale ambidestra e il grilletto Gen 2 dall’ergonomia migliorata. Sul mercato internazionale la Hellcat Rdp costerà 899 dollari. Da qualche settimana Springfield Armory è distribuita in Italia da Ruag.

