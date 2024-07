Parigi 2024, Italia fuori dalla finale della gara maschile di trap

A Parigi 2024 Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo sono rimasti fuori dalla finale della gara maschile di trap, vinta dal britannico Nathan Hales.

Non è andata come sperato né per Giovanni Pellielo (sedicesimo) né per Mauro De Filippis (tredicesimo), fuori dalla finale della gara maschile; bisognerà dunque attendere Silvana Stanco e Jessica Rossi (alla fine del terzo round di qualificazione sono rispettivamente sesta, con 73/75, e decima, con 72/75; agli ultimi cinquanta piattelli, che stabiliranno i nomi delle sei finaliste, si sparerà domattina) per capire se a Parigi 2024 la nazionale italiana di trap, o fossa olimpica, conquisterà qualche medaglia.

La gara l’ha vinta il britannico Nathan Hales che, detentore del record mondiale (49, a Lonato del Garda nel 2023) e ora anche del record olimpico (48), ha battuto il cinese Qi Ying; bronzo, storico, per il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas.

Nonostante l’eliminazione in qualifica Pellielo è comunque sereno, e punta verso Los Angeles 2028: per lui sarebbe la nona partecipazione ai Giochi. «Poteva andare diversamente» ha commentato «ma con 48 prime canne sparate oggi che cosa posso dire se non che la seconda poteva entrare quando avrebbe dovuto?». Lo condanna «una percentuale di errore dell’1%». Nella finale «sperava molto, ma ho dimostrato a me stesso che posso ancora farcela».

A fare il tifo per lui c’erano Franco Gussalli Beretta, presidente della Beretta, con il figlio Carlo Alberto, e Carlo Ferlito, amministratore delegato e direttore generale dell’azienda, secondo il quale «Giovanni Pellielo rappresenta un esempio per tutti gli atleti del tiro a volo, non solo quelli della nazionale italiana».

Parigi 2024: le medaglie olimpiche per gli sport di tiro

Carabina 10 metri

Uomini : 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro)

: 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro) Donne : 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui)

: 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui) Mixed team: 1ª Cina, 2ª Corea del Sud, 3° Kazakhstan

Pistola 10 metri

Uomini : 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita)

: 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita) Donne : 1ª Oh Ye Jin (Kor), 2ª Kim Yeji (Kor), 3ª Manu Bhaker (Ind)

: 1ª Oh Ye Jin (Kor), 2ª Kim Yeji (Kor), 3ª Manu Bhaker (Ind) Mixed team: 1ª Serbia, 2ª Turchia, 3ª India

Trap

Uomini: 1° Nathan Hales (Gbr), 2° Qi Ying (Chn), 3° Jean Pierre Brol Cardenas (Gua)

