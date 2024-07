Parigi 2024 tiro a segno a 10 metri, niente bis nella carabina

Nella carabina 10 metri il miglior risultato ottenuto dalla nazionale italiana di tiro a segno a Parigi 2024 è il quinto posto di Danilo Sollazzo.

Nelle gare di tiro a segno con l’arma ad aria compressa a 10 metri bisogna accontentarsi dell’argento di Maldini (l’ha festeggiato chiedendo alla fidanzata Carlotta di sposarlo) e del bronzo di Monna con la pistola: nella carabina il miglior piazzamento dell’Italia a Parigi 2024 l’ha ottenuto Danilo Sollazzo, che chiude con 187,4 la finale vinta dal cinese Sheng Liao (252,2) davanti allo svedese Victor Lindgren (251,4); Edoardo Bonazzi era rimasto fuori dalla lista dei migliori otto soltanto per tre decimi.

Niente finale neppure per l’unica donna della nazionale di tiro a segno, Barbara Gambaro, solo ventiquattresima nella qualificazione alla finale femminile (626,8, lontana dal 631,3 valido per l’ultimo posto disponibile); l’oro olimpico l’ha conquistato la coreana Ban Hyo-Jin, che ha avuto bisogno dello shoot-off (10,4 vs 10,3) per battere la cinese Huang Yuting dopo che la manche regolare s’era chiusa pari sul 251,8.

Alla distanza di 10 metri resta una sola gara da disputare, quella mista; l’Italia però non parteciperà, perché nella pistola non è riuscita a qualificare nessuna donna.

Parigi 2024: le medaglie olimpiche per gli sport di tiro

Carabina 10 metri

Uomini : 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro)

: 1° Sheng Liao (Chn), 2° Victor Lindgren (Swe), Miran Maricic (Cro) Donne : 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui)

: 1ª Ban Hyo-Jin (Kor), 2ª Huang Yuting (Chn), 3ª Audrey Gogniat (Sui) Mixed team: 1ª Cina, 2ª Corea del Sud, 3° Kazakhstan

Pistola 10 metri

Uomini : 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita)

: 1° Xie Yu (Chn), 2° Federico Maldini (Ita), 3° Paolo Monna (Ita) Donne: 1ª Oh Ye Jin (Kor), 2ª Kim Yeji (Kor), 3ª Manu Bhaker (Ind)

