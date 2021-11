Springfield Armory Ronin EMP, la pistola 1911 per il porto occulto

Springfield Armory ha presentato la Ronin EMP, la sua nuova pistola 1911 per il porto occulto.

Presentandola qualche minuto fa Springfield Armory l’ha designata come «la più piccola 1911 al mondo»: nell’impossibilità di un confronto su base universale ci fidiamo e accettiamo questa definizione per la Ronin EMP, la nuova pistola 1911 per il porto occulto. Sono due le versioni con cui Springfield Armory cala nella serie Ronin le caratteristiche di un’arma compatta (EMP sta infatti per Enhanced Micro Pistol): la canna misura infatti 76 o 102 millimetri. In entrambi i casi è del tipo bull, rigatura 1:16”, forgiata in acciaio inossidabile (in alluminio forgiato invece il fusto, con finitura Cerakote argento).

Rispetto al modello standard Springfield Armory ha deciso di non accorciare solo carrello e canna, ma anche fusto e azione; in totale, dal caricatore (rispettivamente 9+1 e 10+1 colpi) all’estrattore all’espulsore, sono ben undici le componenti diverse. Cambia anche l’angolo dell’impugnatura; caratteristiche le guancette in noce, in parte zigrinate e in parte lisce. Calibro 9 mm nonostante lo stile, la Springfield Armory Ronin EMP si completa con mira frontale in fibra ottica alta visibilità e tacca di mira Tactical Rack; 849 dollari il prezzo al pubblico. Peso e lunghezza sono contenuti tra 680 e 780 grammi e 168 e 193 millimetri.

