Taser alle forze dell’ordine «necessario quanto prima»

Il Movimento sindacale autonomo di polizia chiede di procedere rapidamente alla consegna del taser alle forze dell’ordine.

Quanto accaduto a Torino, dove un carabiniere libero dal servizio è stato accoltellato mentre tentava di sventare una rapina in una farmacia, è il segnale definitivo che bisogna accelerare i tempi per la consegna del taser alle forze dell’ordine. Lo sostiene Fabio Conestà, segretario generale del Mosap (Movimento sindacale autonomo di polizia), in una nota ripresa dai principali organi d’informazione. «Poteva accadere» commenta «anche a colleghi in servizio».

È necessario peraltro che oltre al taser gli agenti ricevano «protocolli operativi idonei» che non costringano a scegliere tra un processo «e la barella». A inizio novembre il ministero dell’Interno aveva fatto sapere che i 4.482 taser Axon X2 sarebbero arrivati ai centri Veca entro la fine del mese: non manca poi molto.

