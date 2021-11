Possibile trasloco del Tiro a segno di Gavardo (Bs): l’articolo del Fatto Quotidiano

Sull’edizione web del Fatto Quotidiano è comparso un articolo sul possibile trasloco del Tiro a segno di Gavardo (Bs).

Le sessanta famiglie che vivono nei dintorni si appellano al ministero della Difesa «che da anni è al corrente della situazione ma non ha mai risposto» e si dicono pronte a intraprendere un’azione civile se il trasloco del Tiro a segno di Gavardo (Bs) non andrà a buon fine. Lo racconta Michele Maestroni in un articolo pubblicato il 28 novembre sull’edizione web del Fatto Quotidiano. I circa 200 residenti che vivono in zona denunciano i forti rumori «tutti i giorni e senza sosta», resi ancora più frequenti da quando la struttura è utilizzata per l’attività istituzionale.

L’amministrazione comunale retta da Davide Comaglio, si legge, vorrebbe il trasloco nelle ex cave di sabbia; ma dal ministero della Difesa «che da anni è al corrente della situazione» non è ancora arrivata una risposta. Maestroni racconta che l’idea di spostare il poligono trova favorevole anche l’associazione sportiva che avrebbe a disposizione più spazio per nuove discipline e gare; ecco perché sindaco e giunta si augurano che il trasloco possa finalmente essere effettuato «in tempi ragionevoli».

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.