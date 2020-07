Springfield Armory Ronin, la pistola per il porto quotidiano

La Springfield Armory Ronin è una pistola per il porto quotidiano sul classico stile di una 1911. L’arma vive all’insegna del doppio: due calibri, doppio tono sulle parti metalliche e sulle guancette, seconda versione per chi desidera dimensioni leggermente maggiori.

La canna da 108 millimetri e i 20 centimetri netti di lunghezza la rendono un’autentica pistola per il porto quotidiano in due diversi calibri. La Ronin, ultima arrivata in casa Springfield Armory, è infatti disponibile sia in 9 mm, con caricatore da 9+1 colpi, sia in .45 ACP, 8+1.

Leggera, ruvida e affidabile, abbina canna e carrello in acciaio al carbonio forgiato a fusto in lega d’alluminio. Il tono su tono ne è la caratteristica distintiva sia sulle parti in metallo, ove la finitura bluita del carrello contrasta piacevolmente col Cerakote satinato del fusto, sia sulle guancette in legno laminato, arricchite dai consueti cannoni incrociati. Springfield Armory ha optato per il grilletto Gen2 Speed Trigger semplificato e scheletrizzato e ha affidato la sicurezza all’impugnatura beavertail.

L’arma è arricchita da tacca di mira tattica con punto bianco e mira frontale in fibra ottica. Il peso oscilla tra gli 835 grammi della .45 ACP e i gli 880 della 9 mm. Non cambia il prezzo di lancio, sempre 849 dollari. E, se si dà retta a Springfield Armory che ne esalta la durevolezza, la Ronin promette di resistere decisamente a lungo.

L’azienda ha annunciato il lancio della sua nuova pistola per il porto quotidiano con un video su YouTube. Dell’arma esiste anche una versione alternativa full size con canna da 127 millimetri e fusto in acciaio.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.