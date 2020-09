Springfield Armory Xd-M Elite, una nuova pistola per il porto occulto

Springfield Armory potenzia la serie Elite con la Xd-M, pistola per il porto occulto con canna da 96 millimetri.

Le caratteristiche dell’Elite in una pistola per il porto occulto. Springfield Armory presenta così la nuova Xd-M, che grazie alla lunghezza di 171 millimetri e al peso di 765 grammi entra a pieno titolo nel catalogo delle pistole compatte. Ottenuta per rotomartellatura, la canna sta in appena 96 millimetri (passo di rigatura 1:10); condivide col carrello il materiale di produzione, acciaio, e la finitura, Melonite.

È nero anche il fusto in polimero, corto ma estendibile a full-size se si sostituisce il caricatore svasato da 14+1 con quello da 19+1 colpi. La Springfield Armory Xd-M Elite sfoggia grilletto Match Enhanced Trigger Assembly, hold open ambidestro, tagli di presa migliorati, mira frontale in fibra ottica e tacca posteriore Tactical Rack U-Dot. 559 dollari il prezzo di lancio, ovviamente 9 mm il calibro (foto Springfield Armory).

