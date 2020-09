Sig Sauer P220 Legion Carry Sao, la pistola per il porto occulto in edizione limitata

Sig Sauer amplia la linea Legion con la P220 Carry Sao, pistola per il porto occulto a sola azione singola.

Cambia una sola caratteristica essenziale che però cambia tutto: la canna più corta (appena 9 millimetri) rende la Sig Sauer P220 Legion Carry Sao un’autentica pistola per il porto occulto. La linea Legion di Sig Sauer si amplia dunque ancora, con un’altra variante dell’arma che a metà primavera si era declinata anche nel calibro 10 mm. Stavolta invece si torna al classico .45 ACP e si lavora sulle dimensioni: la lunghezza complessiva dell’arma si ferma a 180 millimetri. Gli 860 grammi di peso ne facilitano il porto quotidiano.

Per il resto rimangono intatte le caratteristiche della P220 Legion Sao, dall’azione singola (l’acronimo sta per single action only) alla finitura Cerakote grigia su carrello in acciaio e fusto in lega. Sig Sauer conferma anche i tre caricatori da otto colpi, la sicura manuale, le guancette in G10 nero e la mira X-Ray 3, notturna e diurna. A un front strap aggressivo corrisponde una zigrinatura accentuata sul ponticello, che protegge il grilletto flat custom. Sig Sauer ha presentato la P220 Legion Carry Sao con un video dedicato.

