Sps Pantera Bi, la pistola per tiro sportivo e difesa domestica

La parte finale del nome basta da sé: Bi come bifunzionale, ossia pistola per tiro sportivo e difesa domestica. La Pantera Bi è la novità che Sps, marchio spagnolo importato in Italia dall’armeria Bf Armi, ha presentato all’Iwa 2022. La canna bull misura 114 millimetri; l’utente può decidere se preferisce il fusto in polimero o in acciaio.

Della dotazione fanno parte caricatore bifilare e slitta tattica; il punto rosso è sostituibile con la piastrina con tacca di mira. 990 grammi il peso complessivo. Tempi e prezzi della distribuzione internazionale saranno comunicati prossimamente.

