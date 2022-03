Crispi Ares Series Gtx, gli scarponi tattici in una nuova versione

Gli scarponi tattici Crispi Ares Series Gtx sono ora disponibili nella versione tan, in tre diverse altezze (8.0; 4.0; 6.0).

Favoriscono un movimento agile e fluido garantendo adeguate stabilità e trazione in tutti i teatri operativi: sono gli scarponi tattici della Ares Series Gtx di Crispi, ora disponibili in una nuova versione. La colorazione tan è una risposta esplicita alle esigenze dei reparti militari e dei corpi speciali impiegati sul campo; si tratta infatti di calzature specifiche per il comparto élite e l’ambito tactical military.

Disponibili in tre altezze diverse (8.0: 565 grammi, 249,90 euro; 6.0: 510 grammi, 229, 90 euro; 4.0: 400 grammi, 209,90 euro), gli scarponi della serie Ares sfruttano l’esoscheletro esterno per ottenere la massima solidità strutturale possibile; ma grazie alla loro costruzione la capacità di resistere agli urti esterni non impatta sul peso complessivo.

Per la tomaia Crispi ha scelto il camoscio idrorepellente e il tessuto ad alta tenacità; insieme al sottopiede in struttura differenziata con inserto antitorsione, la suola Vibram con intersuola ammortizzante su disegno esclusivo Crispi e mescola Megagrip potenzia trazione e stabilità su tutti i terreni. Impermeabilità e traspirabilità sono garantite dalla membrana Gore-Tex Extended Comfort Footwear; funzione antisudore e antiodore per la soletta estraibile Air Mesh (costruzione Crispi 3D) con feltro e carboni attivi. Tra le cuciture su malleolo, puntale e tallone e l’allacciatura Wrapping Fastening System, che alloggia il piede con una specifica fasciatura anatomica, la protezione è assoluta. Taglie 37-47.

