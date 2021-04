Swat Evo Gtx, anfibio da corpo speciale

I Crispi Swat Evo Gtx sono diventati un vero best seller nella linea di calzature per il law enforcement. Abbiamo voluto approfondire per capire i motivi del successo

Il nome degli scarponi di Crispi protagonisti di quest’articolo ne tradisce la destinazione: Swat Evo Gtx richiamano le Special weapons and tactics statunitensi. E, infatti, questo modello di Crispi, azienda trevigiana specializzata in calzature sportive e professionali, è destinato a equipaggiare i professionisti in attività di pubblica sicurezza extra-urbane e urbane.

Sono presenti da molti anni nella gamma di Crispi e si sono conquistati una posizione di primo piano. Il motivo? Semplice: sono comodi, resistenti, sostengono e proteggono il piede molto bene.

Lo diciamo con cognizione di causa perché li abbiamo utilizzati per anni, verificandone la bontà. Non a caso questo modello è stato adottato da corpi speciali, sia italiani sia esteri, tra i quali il Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs, il reparto speciale della Polizia di Stato italiana), e le Polizie di Stato belga e spagnola.

Abbiamo deciso allora di scavare più a fondo per cercare di capire quali sono le caratteristiche che contribuiscono a questo risultato, e abbiamo scoperto che dietro questa calzatura ci sono numerose tecnologie proprietarie di Crispi e altre di grande fama appositamente declinate per questo prodotto (ci riferiamo alla suola Vibram Hcry adattata ad hoc per questo modello).

Per professionisti

A rendere i Crispi Swat Exo Gtx particolarmente confortevoli nelle situazioni più stancanti pensano innanzitutto due componenti fondamentali: la tomaia e la fodera. La prima, in pelle pieno fiore idrorepellente e morbida al tatto, è prodotta per termoformatura che insieme con il taglio alto donano maggior struttura alla calzatura.

La fodera, invece, è in Gore-Tex Insulated Comfort Footwear, impermeabile e traspirante per tenere asciutto il piede. Gli Swat Evo Gtx soddisfano la certificazione EN ISO 20347:2012, o meglio la “norma armonizzata tecnica di riferimento” che definisce le specifiche per “calzature da lavoro non esposte a rischi meccanici (urto o compressione).

Crispi infatti definisce gli Swat Evo Gtx “dispositivi di protezione individuale di II categoria secondo i requisiti della direttiva 89/686/EEC (e successive modifiche) – recepita in Italia con il D. Lgs. 475/92 (e successive modifiche)”. Questi i requisiti contenuti nella certificazione:

O2: indica le speifiche delle scarpe da lavoro (Occupational); il 2 certifica la zona del tallone chiusa, l’antistaticità, l’assorbimento dell’energia nella zona del tallone, la resistenza alla penetrazione e l’assorbimento d’acqua della tomaia;

CI: isolamento dal freddo (prova a -17°C);

WR: resistenza all’acqua (≤ 3 cm2);

FO: suola resistente agli olii idrocarburi;

SRC: resistenza allo scivolamento su fondo ceramica e su acciaio;

HRO: resistenza al calore per contatto della suola (prova a 300°C);

AN: protezione del malleolo (≤ 10 kN).

Le tecnologie dei Crispi Swat Exo Gtx

Questi requisiti sono raggiunti grazie ad alcune tecnologie proprietarie di Crispi. In primis il Crispi Skeleton Frame (Csf), sviluppata con l’esperienza maturata nel telemark, disciplina in cui, pur mantenendo la massima stabilità torsionale, bisogna permettere la flessione del piede durante la sciata.

Il Csf consiste in due supporti laterali di contenimento e permette il massimo controllo torsionale e, al contempo, una flessione ottimale nella parte anteriore del piede. Abbiamo poi la Crispi thermo wire technology (Ctw), sistema che permette di sostenere lateralmente la tomaia donando ulteriore struttura alla calzatura.

Anche la tecnologia Board Lasting contribuisce al giusto rapporto tra rigidità torsionale e flessibilità: è un legame meccanico che avvolge la parte morbida e confortevole della tomaia alla struttura del sottopiede.

Quest’ultimo è antistatico con inserto stabilizzante. Infine, come testimonia un’etichetta all’interno delle scarpe, abbiamo la tecnologia Abss, acronimo di Ankle bone support system, cioè il sistema di supporto del malleolo.

Grazie ai materiali innovativi adottati e al loro trattamento, la calzatura avvolge dolcemente la caviglia proteggendola da distorsioni e diminuendo l’affaticamento delle articolazioni inferiori.

La scheda tecnica dei Crispi Swat Evo Gtx

Produttore: Crispi, Maser (Tv), crispi.it

Modello: Swat Evo Gtx

Tomaia: pelle pieno fiore idrorepellente

Sottopiede: antistatico con inserto stabilizzante

Soletta: estraibile antistatica

Protezione: malleolo

Suola: Vibram con intersuola ammortizzante

Certificazione: En Iso 20347:2012

Taglie: 36-47 (48 e 49 su richiesta)

Peso: 686 g (singola scarpa n°43)

Prezzo: 259,90 euro

