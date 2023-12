Una giacca tattica da Konustex

La giacca tattica Iram Softshell apre la nuova linea di abbigliamento “Tactical Series” di Konustex

La giacca tattica Iram Softshell è stata realizzata da Konustex in collaborazione con Annalberto Miccoli, istruttore di tiro e di tecniche operative. Questa giacca è impermeabile, con maniche removibili così da trasformarlo in un versatile gilet. La particolarità è data dalle tasche sul petto con zip interna passante che consente di accedere al sottogiacca. Sul davanti si trovano le tasche per le mani mentre sul retro vi è una tasca portaoggetti davvero capiente, interno lavabile e con accesso su entrambi i lati mediante chiusura a zip. Su entrambe le maniche vi sono due taschini e il portapatch che funge da portapenne. La cerniera frontale è una Ykk maggiorata a due vie, dotata nella parte superiore di tirazip in tessuto per poterla afferrare in velocità.

Cappuccio… d’emergenza

Il colletto è alto per potersi riparare dal vento e cela un cappuccio leggero d’emergenza che si può facilmente ripiegare quando non lo si usa, e chiuderlo all’interno con una zip. Sul fondo si trova trova un cordino interno regolabile che consente di stringerlo facendo sì che non si muova quando si è in movimento e allo stesso tempo impedisca la fuoriuscita di calore. Anche i polsini sono regolabili con flap in velcro così da poterli stringere a piacimento. Il prezzo suggerito è di 128 euro.