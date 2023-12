Taurus Th10, una pistola in polimero calibro 10 mm

La Taurus ha presentato la Th10, pistola polimerica in singola-doppia azione calibro 10 mm.

Dopo tante 9 mm, .40 S&W e .45 acp, la Taurus Usa ha deciso di lanciare una pistola calibro 10 mm: per farlo ha scelto la serie Th in cui ha introdotto la Th10, in singola-doppia azione, o mista, dalle dimensioni d’una full size (lunghezza 198 millimetri, peso 810 grammi; si vocifera che prossimamente arriverà anche la controparte compatta, la Th10C – o qualcosa di simile).

Hammer fired pensata per la difesa personale, la Taurus Th10 si sviluppa lungo una canna in acciaio inossidabile di 108 millimetri (passo di rigatura 1:16”). L’aspetto è classico: sono completamente neri sia il carrello, in lega d’acciaio (finitura opaca), sia il fusto in polimero.

La molla di recupero è disegnata appositamente per il calibro; sicura, sgancio del caricatore e hold open sono ambidestri. Per quanto possibile a fronte d’un prezzo contenuto (530 dollari), la Taurus ha deciso di rendere la Th10 personalizzabile al massimo: la mira frontale e la tacca posteriore dovetail sono regolabili in deriva; il dorsalino è facilmente sostituibile con altri forniti di serie. La dotazione si completa con due caricatori da 15 colpi ciascuno.

