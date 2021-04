Taylor’s & Company 1858 The Ace: tre revolver vintage

I 1858 The Ace sono i nuovi revolver vintage di Taylor’s & Company; nascono per la polvere nera, ma possono facilmente trasformarsi in armi a polvere infume.

Due profumano davvero di Far West e guerra civile americana, il terzo ammicca un po’ al mercato contemporaneo: ma la comune ispirazione al modello classico, il Remington Model 1858, autorizza a definirli tutti dei revolver vintage. I 1858 The Ace di Taylor’s & Company (circa 350 dollari il prezzo) nascono infatti come revolver .44 a polvere nera nei quali però si può sostituire il tamburo e utilizzare la polvere infume per sei colpi .45 Colt.

I tre modelli condividono look classico, design elegante e compatto, fusto in acciaio, canna ottagonale da 76 millimetri, ponticello in ottone, mira fissa metallica. Cambia l’impugnatura, in noce liscio o zigrinato oppure con finitura pvc bianca che imita l’avorio. 1.080 grammi il peso complessivo.

