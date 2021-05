Libretto di porto d’armi come documento d’identità: ecco la situazione

È arrivata un’altra proroga: quale scadenza per il libretto di porto d’armi come documento d’identità?

In autunno si riproporrà – e si spera che accada davvero, vuol dire che non ci sono state nuove proroghe e dunque che la situazione sanitaria e sociale è finalmente sotto controllo – lo iato tra scadenza della licenza e scadenza del libretto di porto d’armi come documento d’identità. Il decreto approvato il 29 aprile posticipa infatti al 30 settembre la validità dei documenti in scadenza da gennaio 2020. Il termine però non coincide con quello previsto per i titoli di polizia, validi fino al 29 ottobre. Chi in quei 29 giorni non avrà rinnovato il porto d’armi – conviene farlo per evitare l’imbuto – potrà continuare a usarlo ma dovrà farsi identificare con un altro documento. O almeno così è se si mettono insieme tutti i pezzetti. Arriverà una circolare a ufficializzarlo?

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri i contenuti di Armi Magazine maggio 2021, in edicola.