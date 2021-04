Armi Magazine maggio 2021 è in edicola!

Armi Magazine maggio 2021 vi aspetta in edicola dal 16 aprile. In copertina spicca la Hs Sf19 5.25 cal. 9×21 Imi, una semiautomatica full size con canna da 5,25”, classificata per uso sportivo e con una elegante finitura a due tonalità.

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine maggio 2021, possiamo segnalare: Kimber Ultra Rcp II (Lg) cal. .45 Acp, Cz 557 Lux II cal. .30-06 Springfield, Canik Tp9 Sf Elite Combat Executive cal. 9×21 Imi, Sabatti Urban Sniper cal. .308 Winchester, Sdm M77 Commando cal. .223 Remington, Gsg Gsg-16 cal. .22 Lr Hv, Browning Maxus II Camo Max-5 cal. 12 e Perazzi Ht 2020 Palladium cal. 12. Spazio alla ricarica con uno speciale dedicato alle rilevazioni manometriche e velocitarie della .357 Magnum, la prima munizione “magnum” per revolver, presentata nel 1935 e tuttora apprezzatissima. Sempre per la ricarica, le nostre “ricette” per le principali cartucce in calibro .25″: 25-06 Remington, .257 Roberts improved, .257 Weatherby Magnum, .25 Wssm e .255 Gs. Le pistole semiauto moderne sono caratterizzate da progetti che rompono con il passato, da materiali spaziali e da tecnologie costruttive innovative, ma vi siete mai chiesti quando sono stati introdotti sul mercato i calibri per cui sono camerate? Ne ripercorriamo la storia, con una breve incursione anche nei calibri per revolver. Attualità in primo piano, con una recente sentenza del Consiglio di Stato sul (sempre complicato…) rapporto tra riabilitazione e concessione del porto d’armi. Nella sezione Law Enforcement: la rubrica sul tiro operativo, con una puntata sulla bonifica di Polizia in ambienti abitativi; un reportage esclusivo sulla “guardia pretoriana” della Bielorussia; l’evoluzione, la ricerca e lo sviluppo della protezione balistica individuale. Per le ex-ordinanze, un approfondimento sul Galil, adottato dall’Idf (Israely Defence Forces); un altro tuffo nel passato con la Walther Pp Sport cal. .22 Lr, che rafforzò il ritorno della Casa tedesca nell’ambito del settore del tiro sportivo. E ancora, su Armi Magazine maggio 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, una vetrina sulla S&W M&P 45 Performance Center C.O.R.E. cal .45 Acp, il test sulle Hornady LeverEvolution, una cartuccia ricaricata cal. 20 da tiro, un revolver – il Rhino 50Ds Airsoft di Chiappa Firearms – ad aria compressa dedicato al softair e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.