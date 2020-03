Victrix 2020, le cinque novità nella linea Professional

Victrix Armaments, superata la riacquisizione del marchio, dopo la breve parentesi in Fabbrica D’Armi Pietro Beretta, ha inaugurato il 2020 con un intero catalogo di novità.

Sono ben 17 nuovi modelli, divisi tra il tiro sportivo (Sporting) e l’impiego professionale (Professional), disponibile anche per gli appassionati “civili”; ulteriore novità è la suddivisione delle carabine tra modelli V e T, ovvero modelli premium e intermedi.

Cinque modelli professionali

Alla gamma Professional, appartengono cinque modelli: Pugio, Gladio, Scorpio, Tormento e Corvo. Alla loro progettazione hanno contribuito molto le recenti collaborazioni di Victrix Armaments con alcune forze speciali: 9° Reggimento Paracadutisti “Col Moschin”, Goi (Gruppo operativo incursori della marina militare), 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica militare, 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e il Nocs della Polizia di Stato, sono alcuni dei destinatari delle forniture da parte dell’azienda bergamasca.

Pugio V (5.900 euro)

È il sistema progettato per l’urban sniping: ingombri ridotti e trasporto dissimulato. Canna Benchmark da 16”, calibro .308 Winchester (passo di rigatura di 1:10”), azione short con otturatore a tre tenoni, freno di bocca Victrix ProAngle removibile a tre camere inclinate sono solo alcune delle sue caratteristiche tecniche.

Gladio T 4.500 euro)

Carabina ideale per uno sniper di polizia. Dotata di grande maneggevolezza e ottimizzata per il trasporto, offre prestazioni invidiabili anche sulle lunghe distanze. Disponibile in calibro .308 Winchester (passo di 1:11”) e .260 Remington (1:8,5”), passando dal 6,5 Creedmoor (1:8,5). Canna Lothar Walther da 26”, nuova azione short in Aisi 630 ricavata dal pieno e nuovo otturatore a sei tenoni, forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-Lok, caricatore metallico bifilare a 10 colpi e tanto altro.

Scorpio T (4.700 euro)

È la carabina Victrix più venduta in ambito militare, tanto da essere già parte dell’equipaggiamento di diversi eserciti internazionali. Solidità e stabilità caratterizzano questo sistema per lo sniping militare, disponibile nel celebre .338 Lapua Magnum e .300 Norma Magnum, entrambi con passo di rigatura di 1:10”. Alcune delle sue caratteristiche sono la nuova azione di tipo long, lo scatto Victrix Professional Dual-stage e la canna Lothar Walther da 26”.

Tormento V (7.800 euro) e Corvo V (9.500 euro)

A completare la gamma Professional due nuovi modelli già conosciuti nella loro precedente versione: Tormento V, la carabina scelta dai professionisti per le distanze estreme con i suoi due calibri CheyTac .375 (1:10”) e .408 (1:13”), e Corvo V, il sistema Victrix in grado di unire l’accuratezza di un’arma sniper con l’energia di un calibro .50 Bmg.

