Thompson M1A1 cal. 45 Acp, le caratteristiche

Il Thompson M1A1 è un’arma automatica d’ordinanza – ideale per scontri a distanza ravvicinata – che fu utilizzata su vari fronti bellici, tra i quali quelli della Seconda guerra mondiale, della Corea e del Vietnam

Il “Thompson Submachine Gun M1A1” o, più semplicemente, Thompson M1A1, è un mitra a tiro selettivo (auto-semiauto) con chiusura a massa, provvisto di manetta di armamento posizionata sul fianco destro. L’alimentazione è fornita da un caricatore bifilare estraibile dalla capienza di venti o trenta, e non può utilizzare il caricatore a tamburo da cinquanta colpi utilizzato sui modelli antecedenti. La finitura delle parti metalliche è eseguita con un robusto trattamento a fosfatazione grigia: a differenza del precedente modello M1, presenta un percussore fisso ricavato sulla parte anteriore del gruppo otturatore e alette di protezione per la mira posteriore. Sul lato sinistro del fusto abbiamo il selettore di fuoco, consistente in una leva a due posizioni con le diciture “FULL AUTO” e “SINGLE” e, in prossimità, vi è anche la leva della sicura a due posizioni corrispondenti a “FIRE” e “SAFE”. È possibile che alcuni esemplari delle prime produzioni possano montare ancora le leve di vecchio tipo del modello M1928A1 provenienti da stock di arsenale: alcuni di questi furono rinvenuti in un lotto militare importato dalla Adler. La leva di movimentazione del caricatore è posta sul lato sinistro del fusto, nella prossimità superiore della guardia del grilletto. È importante segnalare che i modelli M1 e M1A1 militari automatici non sono considerati sicuri quando un caricatore carico è inserito nell’arma con l’otturatore in posizione avanzata (nota di riferimento Tm 9-215 ottobre 1942 e Tm 9-215 C1 agosto 1943). L’arma è considerata sicura solo con la leva in posizione “SAFE”.

La calciatura

I congegni di puntamento sono costituiti da una diottra posteriore a “L”, con tacca aggiuntiva superiore a “U” protetta da alette e da una robusta anteriore a cresta. La calciatura è in forte legno di noce con un calciolo metallico provvisto di vano per l’oliatore. Il medesimo legno è utilizzato per l’impugnatura, ben sagomata, e per il guardamano inferiore, dotato di una linea di presa orizzontale ricavata su entrambi i lati. La cinghia di trasporto del Thompson M1A1 è in tessuto – di colore sabbia o verde a seconda della fascia temporale – e utilizza gli anelli di fissaggio posti sul guardamano anteriore e sul lato inferiore del calcio.