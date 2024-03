Domenica a Vergato (Bo) e Vetralla (Vt) si disputano le ultime due gare di qualificazione alla finale del Campionato invernale Fita di tiro combinato con la carabina.

Sono le ultime due chance per accedere alla finale del Campionato invernale di tiro combinato con la carabina, competizione organizzata dalla Federazione tiro all’aperto (Fita): chi ha ancora bisogno del pass può iscriversi alle gare in programma domenica 17 (inizio ore 9, servizio campo 20 euro; partecipazione consentita a tiratori, cacciatori e selecontrollori con tessera Fitav, Fita o delle associazioni venatorie) al Tav Alto Reno di Vergato (Bo) e a Vetralla (Vt).

Si concorre in sei classifiche: cinque per i tiratori (junior, 16-20 anni; man, 21-60 anni; senior, 61-69 anni; master, da 70 anni in su; lady, da 18 anni in su), una per i cacciatori che non hanno mai partecipato a gare di tiro d’una federazione qualsiasi.

Il programma prevede una manche su quattro sagome a cento metri (cinque minuti, cinque colpi a sagoma); una manche su sagoma mobile a 50 metri; solo per i tiratori, una manche su cinque piattelli a 200 metri.

I primi dieci d’ogni categoria accederanno alla finale; tra i partecipanti inoltre la Fita sorteggerà alcuni premi messi in palio dagli sponsor Browning–Winchester, Contessa e Scubla.

